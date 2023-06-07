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Karabük'ten kısa kısa

AA

Karabük'ten kısa kısa

KARABÜK (AA) - Vali Fuat Gürel, Türk Kızılayın "Kurban Bereketini Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye" kampanyasına destek verdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Gürel Türk Kızılay Karabük Şube Başkanı Cemalettin Yavaşcı'yı makamında kabul etti.

Kurban Bayramı'nın yaklaştığını hatırlatan Gürel, "Kurban, paylaşmaktır. Göz bebeğimiz Kızılay'ımız, kurban bereketini yaşatmak için bizlerden ve durumu iyi olanlardan kurban bağışı alarak gönül coğrafyamıza kurbanları ulaştırıyor. Çok başarılı ve önem verdiğimiz bir kampanya. Bu anlamda tüm Kızılay çalışanlarına teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

- Protokol üyeleri ve gençler temiz bir dünya için yürüdü

Türkiye Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında Vali Fuat Gürel ve eşi Özlem Aras Gürel ile protokol üyeleri, sivil toplum kuruluşu üyeleri ve gençler, temiz bir dünya için doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.

Kent Ormanı Millet Bahçesi'nde gerçekleşen yürüyüşün ardından katılımcılara çeşitli ikramlar yapıldı.

- İl Genel Meclisi haziran ayı toplantıları tamamlandı

İl Genel Meclisi haziran ayı toplantılarının son oturumu İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen başkanlığında yapıldı.

Toplantıda, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şerafettin Kelleci, İl Genel Meclis üyelerine yapılan çalışmalarla ilgili bilgilendirme yaptı.

- Ekoturizm eğitimleri 21-22 Haziran'da yapılacak

Safranbolu Belediyesi ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü iş birliğiyle Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü tarafından Leyla Dizdar Kültür Merkezi'nde 21-22 Haziran'da ekoturizm eğitimi verilecek.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, yaptığı açıklamada, turizm pazarında doğaya dayalı turizm olarak tarif edilen ekoturizmin, sürdürülebilir kalkınma aracı olarak görüldüğünü bildirdi.

Ekoturizmin, genellikle küçük gruplar halinde, ailelerin işlettiği küçük tesislerde, geleneksel mimarinin ve yerel kaynakların kullanımını hedef aldığını belirten Köse, "Ekoturizm amacına uygun gerçekleştirildiği takdirde, hassas ekosistemlerin korunması ve bu bölgelerin içerisinde ve çevresinde yaşayan nüfusun sosyoekonomik gelişmesi için kaynak yaratabilen bir araçtır. Bu nedenle paydaşı olduğumuz ve 21-22 Haziran'da Leyla Dizdar Kültür Merkezi'mizde verilecek ekoturizm eğitimlerinin önemli katkı sağlayacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

- "Miras Şehirde Miras Oyunları Atölyesi" etkinliği düzenlenecek

Safranbolu Belediyesi, çocukları sanal oyunlar yerine fiziksel gelişimlerini destekleyici aktivitelere yönlendirmek amacıyla "Miras Şehirde Miras Oyunları Atölyesi" etkinliği düzenleyecek.

Belediyeden yapılan açıklamada, 6-8 yaş aralığındaki çocukları kapsayacak etkinliklerde, geleneksel sokak oyunlarından yakan top, sek sek ve mendil kapmaca, yağ satarım bal satarım, körebe oyunlarına kadar birçok oyun oynanacak.

Etkinlik, 10 Haziran saat 12.00'de Leyla Dizdar Kültür Merkezi'nde yapılacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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