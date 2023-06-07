Karabük'te yüksekten düşen işçi yaralandı

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KARABÜK (AA) - Karabük'te yüksekten düşen işçi hastaneye kaldırıldı.

Kent Meydanı'ndaki demir direkleri söken U.E. (23), dengesini kaybederek yaklaşık 2 metreden beton zemine düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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