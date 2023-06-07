Karabük'te uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı

KARABÜK (AA) - Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde uyuşturucu madde suçlarına karışanların tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Yürütülen 3 aylık teknik ve fiziki takip sonucunda V.C. H.E.Ö. ve T. A. gözaltına alındı.
Haklarında uyuşturucu veya uyarıcı madde temin ve ticareti suçundan işlem yapılan şüpheliler, sevk edildikleri adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Zanlılar, Karabük T Tipi Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.