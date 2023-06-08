Karabük'te devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

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KARABÜK (AA) - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 78 AAU 563 plakalı otomobil, Bağlarbaşı Mahallesi Mencilis Mağara Sokak'ta devrildi.

Kazada otomobilin sürücüsü yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılan sürücü ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Otomobil, çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

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