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KARABÜK (AA) - Karabük'ün UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Safranbolu ilçesinde düzenlenen 24. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali başladı.

"Kültürel Miras ve Korumacılık" temasıyla düzenlenen festival kapsamında, Misak-ı Milli Demokrasi Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse tarafından çelenk sunuldu.

Daha sonra Safranbolu Belediyesi Sosyal Tesisi'nde düzenlenen toplantıda Köse, festivalin ana temasının belgesel üzerine olduğunu söyledi.

Festivalin zengin bir içeriğe sahip olduğunu belirten Köse, "Bu festivali 24 yıldır kesintisiz sürdüren önceki belediye başkanlarına ve festival komitelerine çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda bu seneki festivalimizin içeriğini hazırlayan festival ve icra komitemize ve üniversitemizdeki hocalarımıza şükranlarımı sunuyorum." dedi.

Köse, kentin tanıtımı ve bölge halkı için güzel bir festival hazırladıklarını ifade ederek, "Her geçen sene festivalimizin, adına yakışır bir şekilde daha fazla kültür ve sanat etkinliklerinin olduğu, belgesele yakışır bir festival olmasına dikkat ediyoruz. İçeriğimizi de ona göre hazırlıyoruz." diye konuştu.

Festivalin belgesel film yarışması danışmanı olan Karabük Üniversitesi Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Musa Ak da festivalin Türkiye'de aralıksız devam eden tek belgesel film festivali olduğunu, belgesel sinemaya değer kattığını kaydetti.

Festival kapsamında düzenlenen yarışmalara, 102 ülkeden 1478 film başvurusu yapıldı.

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