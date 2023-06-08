Karabük'te büfeden çakmak hırsızlığı güvenlik kamerasında

KARABÜK (AA) - Karabük'te bir büfeden çakmak çalınması güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Hürriyet Mahallesi İnönü Caddesi'nde büfe işleten Mert Ballı, dışarıdaki tezgahta bulunan çakmakların eksildiğini fark edince güvenlik kamerası görüntülerini izledi.
Ballı, kendisi içeride müşteriyle ilgilendiği sırada dışarıdaki tezgahta bulunan çakmaklardan bazılarının farklı günlerde çalındığını görünce durumu polise bildirdi.
Polisin çalışma başlattığı hırsızlık olayı, büfenin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
İşletmeci Ballı, gazetecilere, tezgahtaki çakmaklarından 8 tanesinin farklı günlerde çalındığını belirtti.