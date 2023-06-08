KBÜ Diş Hekimliği Fakültesi ilk mezunlarını verdi

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KARABÜK (AA) - Karabük Üniversitesi (KBÜ) Diş Hekimliği Fakültesinin ilk mezunlarına tören düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamada, KBÜ Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Prof. Dr. Saadettin Ökten Konferans Salonu'nda düzenlenen törene, rektör yardımcıları Prof. Dr. Mücahit Coşkun ve Prof. Dr. İzzet Açar, Diş Hekimliği Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Mehmet Özdemir, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı, Karabük Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Ahmet Taylan Çebi, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Nihat Yılmaz, KBÜ dekanları, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri ile davetliler katıldı.

Rektör Yardımcısı Coşkun, Karabük Üniversitesinin kurulduğu günden bu yana çağdaş, nitelikli ve yüksek standartlara sahip bir üniversite olma vizyonu ile yola çıktığını belirtti.

Türkiye'de devlet ve vakıf üniversitelerinde toplam 104 diş hekimliği fakültesi olduğunu aktaran Coşkun, "Türkiye'de kurulan diş hekimliği fakülteleri arasında üniversitemiz fakültesi, 2013 yılında 48. fakülte olarak kurulmuştur. Şu an mezuniyet törenlerini yaptığımız öğrencilerimiz 2018 yılında ilk diş hekimliği fakültesi öğrencilerimiz olarak Karabük Üniversitesi ailemize katılmışlardır." ifadelerini kullandı.

Diş Hekimliği Fakültesi Dekan Vekili Özdemir de KBÜ'nün ilklerin üniversitesi olduğunu vurgulayarak, "İlk kez diş hekimliği fakültesi öğrencilerimizi mezun ediyoruz. Ben de aynı heyecanı ve aynı gururu yaşıyorum. Bugün fakültemizden 44 diş hekim arkadaşımızı mezun ediyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından öğrenciler Hipokrat yeminini ederek, hekimliğe ilk adımlarını attı.

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