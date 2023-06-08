24. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali etkinliklerle sürüyor

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KARABÜK (AA) - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, "Kültürel Miras ve Korumacılık" temasıyla düzenlenen 24. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali kapsamında kortej yürüyüşü yapıldı.

Köyiçi Meydanı'ndan başlayan ve Leyla Dizdar Kültür Merkezi'nde sona eren yürüyüşe, CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, Belediye Başkanı Elif Köse, İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Şahin ve vatandaşlar katıldı.

Leyla Dizdar Kültür Merkezi bahçesinde, Akay, Köse ve diğer protokol üyeleri tarafından festival meşalesi yakıldı.

- Belgesel film yapımcısı Coşkun Aral'a Belgesel Sinema Emek Ödülü verildi

Program daha sonra kültür merkezinin konferans salonunda devam etti.

Burada konuşan Başkan Köse, Safranbolu'nun özel bir kent olduğunu belirterek, "Özelliğini mimari yapısından almasının yanında insanının kültüre ve sanata verdiği önemle görmekteyiz. Yalnızca festivalde değil yıl boyunca yapılan etkinliklere baktığınızda, sanatsal söyleşi ve gösterimlerin yoğunluğunu fark edeceksiniz." dedi.

Konuşmasının ardından Köse, belgesel film yapımcısı Coşkun Aral'a Belgesel Sinema Emek Ödülünü takdim etti.

Etkinlik kapsamında ayrıca tarihi belediye binasında Dr. Öğretim Üyesi Sebahat Kılıç Bülbül'ün "Nazarlık", Cıngıllıoğlu Sanat Galerisi'nde de Fatma Batur'un "Çini ve Hiçlik" sergileri ile Bağlarbaşı Mahallesi'nde Çankaya Parkı'nın açılışı yapıldı.

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