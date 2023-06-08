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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karabük'te trafik kazasında 3 kişi yaralandı

AA

Karabük'te trafik kazasında 3 kişi yaralandı

KARABÜK (AA) - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

C.Ç. idaresindeki 78 BG 998 plakalı otomobil, Babasultan Kavşağı'nda M.B. yönetimindeki 06 VTV 19 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücü M.B. ile yolcular R.C. ve Z.C. (2) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulansla Safranbolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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