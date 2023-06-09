Karabük'te 7. Köy Yaşam Merkezi açıldı

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KARABÜK (AA) - Karabük'te yapımı tamamlanan 7. Köy Yaşam Merkezi hizmete alındı.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliğinde yürütülen "Köy Yaşam Merkezleri" projesiyle merkeze bağlı Kayı köyünde kullanılmayan köy okulu, köy halkının desteğiyle Köy Yaşam Merkezine dönüştürüldü.

İhtiyaçlar doğrultusunda anaokulu, ilkokul, kurs merkezi, kütüphane, matematik, doğa, bilim ve tasarım gibi farklı alanlarda hizmet veren atölyeler ile gençlik kampları gibi eğitsel ve sosyal etkinliklerin yapılacağı alanlara dönüştürülecek merkezin açılışı dolayısıyla tören düzenlendi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, öğrenciler halk oyunları gösterisi sundu.

Açılışta konuşan Vali Fuat Gürel, salgın döneminde vatandaşların köylere yöneldiğini belirterek "Tarıma, hayvancılığa ve çiftçiliğe yöneldiler. İnşallah bundan sonra köylere daha fazla geri dönüş başlayacak diye ümit ediyoruz." dedi.

AK Parti Karabük Milletvekili Cem Şahin de Köy Yaşam Merkezlerinde eğitim vermenin yanında gelenekleri yaşatma imkanının da bulunacağını söyledi.

AK Parti Karabük Milletvekili Durmuş Ali Keskinkılıç ise yaygın eğitimle toplumda ulaşılamayan herkese ulaşıp eğitim ihtiyaçlarını devam ettirmenin en büyük hedefleri olduğunu kaydetti.

İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş ise Kayı köyünde açılan Köy Yaşam Merkezi ile Karabük'teki sayının 7'ye ulaştığını ifade etti.

Konuşmaların ardından açılış kurdelesini kesen Vali Gürel ve protokol üyeleri, merkezi gezdi.

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