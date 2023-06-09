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Karabük'te meslek liselilerle sanayinin ara eleman ihtiyacı karşılanacak

AA

Karabük'te meslek liselilerle sanayinin ara eleman ihtiyacı karşılanacak

KARABÜK (AA) - Karabük'te kurumlar arasında imzalanan işbirliği protokolüyle hem meslek lisesi öğrencilerine iş imkanı sağlanacak hem de sanayinin ara eleman ihtiyacı karşılanacak.

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü, Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) ve Karabük Ticaret ve Sanayi Odası arasında "Mesleki ve Teknik Eğitim İş Birliği Protokolü" imzalandı.

Valiliğin toplantı salonunda düzenlenen protokol imza töreninde konuşan Vali Fuat Gürel, Karabük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde sınavla 90 öğrencinin alınacağı bir bölüm açıldığını söyledi.

Böylece okulun tercih edilme sebebinin artacağını belirten Gürel, "KARDEMİR ve Karabük Ticaret ve Sanayi Odası ile yapacağımız protokolle bundan sonra başarılı öğrencilerin hem işe alınma süreçlerinde öncelik tanınacak hem de bu öğrenciler üniversite sınavlarında başarı gösterdiklerinde 2 kurum tarafından onlara burs sağlanacak." dedi.

Gürel, eğitimlerini tamamlayan öğrencilerin istihdam edilmesinin önemli olduğunu dile getirerek, "İlimizde önemli bir altyapı var. Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bu konuda öncü okullardan biri. İşin doğrusu Karabük'te herkesin KARDEMİR'e işe girmek istediğini biliyoruz. KARDEMİR'in ihtiyacı olan ara eleman ihtiyacının bu şekilde sağlanmış olması bizler için de çok değerli. İnşallah çocuklarımızı da teşvik edecektir" diye konuştu.

AK Parti Karabük Milletvekili Cem Şahin de bölgede sanayinin ihtiyacı olan işgücü kaynağının yetiştirilmesi anlamında protokolün çok önemli olduğunu kaydetti.

AK Parti Karabük Milletvekili Durmuş Ali Keskinkılıç ise velilere çocuklarının geleceği için meslek lisesini tercih etmeleri tavsiyesinde bulundu.

- "Ciddi anlamda yetiştirilmiş elemana ihtiyaç var"

KARDEMİR Genel Müdürü Necdet Utkanlar ise Türkiye'deki çelik sanayinin yükselmesinin KARDEMİR sayesinde olduğunu ifade etti.

Demir çelik sektörünün ağır sanayi sektörü olduğuna işaret eden Utkanlar, "Ciddi anlamda yetiştirilmiş elemana ihtiyaç var. Ara eleman artık oldu aranan eleman. Ara eleman eksikliği tüm sanayi dallarında ciddi anlamda eksiklik. Arada ciddi bir boşluk var. Sanayi kendi içinde yetiştirerek orayı kapatmaya çalışıyor. Çocukluk döneminden itibaren bu eğitimi ve bu disiplini alarak yetişen kişilerin gelmesi, ülkemiz için son derece büyük önem arz ediyor. Biz bu eksikliği tamamlamaya kararlıyız. Umarım el birliğiyle Türkiye'de güzel bir örnek oluşturacağız." diye konuştu.

Daha sonra işbirliği protokolü imzalandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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