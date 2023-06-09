Safranbolu'da "En İyi Korunan Ev Onur Ödülü" sahibini buldu

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KARABÜK (AA) - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, "Kültürel Miras ve Korumacılık" temasıyla düzenlenen 24. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali kapsamında "En İyi Korunan Ev Onur Ödülü" sahibine teslim edildi.

İsmetpaşa Mahallesi'nde yaklaşık 200 yıllık olduğu belirtilen 93 yaşındaki Sevim Özdemirler'e ait 3 katlı "Ata Efendiler Evi"ne, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse ile ev sahipleri, "En İyi Korunan Ev Onur Ödülü" plaketini çaktı.

Köse, konuşmasında, konağı bugünlere kadar koruyarak getirdiği için ev sahiplerine teşekkür etti.

Tarihi Safranbolu evlerini korumanın ve sonraki nesillere ulaştırmanın kolay olmadığını belirten Köse, "Safranbolu zaten dünyanın göz bebeği. Bu evler bir çok kentte var ama maalesef korunamamış. Yaptığınız iş çok kıymetli, size teşekkür ediyorum." dedi.

Protokol üyeleri ve vatandaşlar daha sonra evi gezdi.

Festival kapsamında, Tarihi Çarşı'da Bedirhan Karakulluk'un "Mukarnasın İzinde: Türkiye-İran" sergisi de açıldı.

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