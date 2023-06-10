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Derviş Zaim'den genç yönetmenlere "düşünmeyi öğrenme ve kendilerini geliştirme" tavsiyesi:

AA

Derviş Zaim'den genç yönetmenlere "düşünmeyi öğrenme ve kendilerini geliştirme" tavsiyesi:

KARABÜK (AA) - ORHAN KUZU - "Tabutta Rövaşata", "Filler ve Çimen" ile "Gölgeler ve Suretler" gibi yapımlara imza atan yönetmen ve senarist Derviş Zaim, genç yönetmenlere düşünmeyi öğrenme ve kendilerini geliştirme tavsiyesinde bulundu.

24. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali için Karabük'ün Safranbolu ilçesine gelen Zaim, AA muhabirine, festivalin 24 yıldır düzenlenmesinin önemli olduğunu söyledi.

Festivali daha da ileri taşımak için çalışmaların sürdürülmesi gerektiğini belirten Zaim, "Geçen senelerle kıyaslandığında festivalin iyiye gittiğini düşünüyorum. Birtakım eksikliklerini, fazlalıklarını gidermiş bir festival olarak daha olgun bir tonda devam ediyor. Bu da sevindirici." dedi.

Zaim, festivalin, çevre ve kültür varlıklarını korumak gibi bir duyarlılığı olduğuna dikkati çekerek, bunun da önem taşıdığını vurguladı.

Festivalde, belgeselin çeşitli ve kaliteli örneklerinin sergilendiğine değinen Zaim, son belgesel filmi "Tavuri"nin İstanbul Film Festivali'ndeki ilk gösteriminin ardından burada izlenime sunulmasının kendisi için sevinç kaynağı olduğunu dile getirdi. Zaim, "Festivale de katkımızı ve desteğimizi böylelikle belirtmiş olduk. Bu destekler tarafımdan verilmeye devam edilecek. Festivalin çok daha sağlıklı, diri ve elektriği olan yerlere geleceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

- "Düşünmeyi öğrenmek gerekiyor"

Genç yönetmenlere de tavsiyelerde bulunan Zaim, "Bir projesi olan insana okul ve hoca yarar. Gençlerin proje edinmeleri gerekiyor. Proje edinmek için de suya dalmaları gerekir. Hata yapmaktan korkmamaları, hatalarından ders almaları gerekir. Daha iyi hata yapabilme sanatını öğrenmeleri gerekir. Bunun yanı sıra okumaları, kendilerini geliştirmeleri gerekiyor." şeklinde konuştu.

Zaim, teknolojinin yararları olduğundan bahsederek, zararlarına karşı ise dikkatli davranılması uyarısında bulundu.

"Düşünmeyi öğrenmek gerekiyor." diyen Zaim, tüm bu bileşenlerin sağlanması ve hata yapmaktan çekinilmemesi durumunda başarının elde edilebileceğini sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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