Karabük'te grup köy yolu, su borusunun patlaması üzerine çöktü

Sadece iki malzeme tüm bağırsakları tertemiz yapıyor!

Ünlü şef Somer Sivrioğlu için 22.5 yıla kadar hapis istendi!

'Biraz sabır ve zamana ihtiyacımız var'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KARABÜK (AA) - Karabük'te grup köy yolunda, su borusunun patlaması sonucu çökme meydana geldi.

Kentte 1 hafta önce etkili olan sağanağın ardından heyelan nedeniyle Keltepe Kayak Merkezi yolu olan Kahyalar-Düzçam-Sipahiler köyleri grup yolunda kısmi çökme yaşandı.

Çökmenin yaptığı baskı sonucu, yolun altından geçen demir su borusu kaynak yerinden koptu. Su borusunun patlamasıyla, bölgede yol tamamen çöktü.



Jandarma ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı bölgede, İl Özel İdaresi ekipleri çalışma başlattı.

Öte yandan, Valilikten yapılan açıklamada, merkez ilçeye bağlı kayak merkezi yolu olan Kahyalar-Düzçam-Sipahiler köyleri grup yolunun trafiğe kapatıldığı, kayak merkezi ve köylere Şenler-Sipahiler grup yolu üzerinden ulaşım sağlandığı belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.