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24. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu

AA

24. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu

KARABÜK (AA) - UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde düzenlenen "24. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali" kapsamındaki yarışmada dereceye giren eserlerin sahiplerine ödülleri verildi.

Safranbolu Belediyesi Leyla Dizdar Kültür Merkezi Konferans Salonu'ndaki "Belgesel Film Yarışması" ödül töreninde, Uluslararası Uzun Metraj kategorisinde "En İyi Belgesel Film Ödülü"nü "Kavur" ile yönetmen Fırat Özeler aldı. Bu kategoride "Jüri Özel Ödülü"nü i"Kim Mihri" ile yönetmen Berna Gençalp aldı.

Uzun Metraj Mansiyon Ödülü de "Araya Korona Girmeseydi" ile yönetmenler Zafer Sevener ve Sibel Sümer'e takdim edildi.

Uluslararası Kısa Metraj kategorisinde "En İyi Belgesel Film Ödülü"ne "Algoritm Of Beauty" ile Milena Trivier layık görüldü. Aynı kategoride "Jüri Özel Ödülü"nü "Suyu Bulandıran Kız" ile Deniz Telek kazandı.

Kültürel Miras ve Korumacılık Temalı Ulusal Belgesel Film kategorisinde, "Suha Arın En İyi Belgesel Ödülü", "Etrim'in Altın Kızları" filmiyle yönetmen Eren Aybars Arpacık'a, "Jüri Özel Ödülü", "Madak" ile yönetmen Sedat Benek'e verildi.

Safranbolu Temalı Belgesel Film Yapım Destek Yarışması kategorisinde, "Aytekin Aytekin En İyi Proje Ödülü"ne, "Safranbolu'nun Altın Çiçeği Safran" ile yönetmen Başak Çardak layık görüldü.

Dereceye girenlere ödüllerini, Vali Fuat Gürel, Festival Komitesi ve Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, festivalin jüri başkanı Derviş Zaim ile protokol üyeleri verdi.

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