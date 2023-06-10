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Karabük Valisi Gürel, çöken grup köy yolunu inceledi

AA

Karabük Valisi Gürel, çöken grup köy yolunu inceledi

KARABÜK (AA) - Karabük Valisi Fuat Gürel, 10 Haziran'da su borusunun patlaması sonucu çökme yaşanan grup köy yolunda incelemelerde bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kuvvetli sağanak nedeniyle heyelan yaşanan merkez ilçeye bağlı Kahyalar-Düzçam-Sipahiler köyleri grup yolunu inceleyen Gürel, yapılan çalışmalar hakkında İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şerafettin Kelleci ve diğer yetkililerden bilgi aldı.

Devletin tüm imkanlarıyla milletin emrinde olduğunu aktaran Vali Gürel, yolun en kısa sürede ulaşıma açılacağını bildirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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