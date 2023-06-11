Karabük'te ağabeyini silahla yaralayan kişi jandarmaya teslim oldu

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KARABÜK (AA) - Karabük'ün Eskipazar ilçesinde tartıştığı ağabeyini silahla yaralayan kişi jandarmaya teslim oldu.

İlçeye bağlı Kapaklı köyünde kavga ettiği ağabeyi R.T'yi (71) silahla yaraladıktan sonra kaçan köy muhtarı B.T. (58), suç aletiyle birlikte jandarmaya gitti. Teslim olan şüphelinin işlemleri sürüyor.

Vücudunun çeşitli yerlerine kurşun isabet eden ve durumu ciddiyetini koruyan R.T'nin ise hastanedeki tedavisi sürüyor.

Kapaklı köyünde dün köy muhtarı B.T. ile ağabeyi R.T. arasında tartışma çıkmış, kavgaya dönüşen olayda, B.T. ağabeyini silahla yaralamıştı.

Ağır yaralanan R.T, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Jandarma, olayın ardından kaçan B.T'nin yakalanması için çalışma başlatmıştı.

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