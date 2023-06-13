Karabük'te heyelan nedeniyle okul bölgesindeki yolun bir kısmı çöktü

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KARABÜK (AA) - Karabük'te okulların güzergahında bulunan yolun bir kısmı meydana gelen heyelanda çöktü.

Kentte geçen hafta etkili olan yağışların ardından Karabük Mahallesi'nde toprak kayması yaşandı.

Şehit Alican Öztürk İmam Hatip Ortaokulu ve Bahçelievler İlkokulu güzergahında bulunan ve okulların bahçe duvarına yakın mesafedeki yolun bir kısmı kayan toprakla çöktü.

Bu arada heyelanın meydana geldiği alan havadan görüntülendi.

Öte yandan toprak kaymasının yaşandığı bölgede Karabük Belediyesi ve AFAD ekiplerinin tespit çalışması yapacağı öğrenildi.

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