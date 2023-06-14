Karabük'te evde çıkan yangında dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı

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KARABÜK (AA) - Karabük'te apartman dairesinde çıkan yangında dumandan etkilenen kişi hastanede tedavi altına alındı.

75. Yıl Mahallesi 55 No'lu Sokak'ta bulunan 4 katlı apartmanın üçüncü katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İsmet Gök'ün (65) yalnız yaşadığı evinden dumanların yükseldiğini görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

Dumandan etkilenen Gök ise ambulansta ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yangın nedeniyle evde hasar oluştu.

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