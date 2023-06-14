GÜNCELLEME - Karabük'te hırsızlık operasyonunda yakalanan 10 şüpheliden 8'i tutuklandı

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KARABÜK (AA) - Karabük'te düzenlenen hırsızlık operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 8'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Teknik Takip ve İzleme Büro Amirliği ile Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği koordinesinde, kentte meydana gelen hırsızlık olaylarının faillerinin yakalanması için çalışma yürütüldü.

Teknik ve fiziki takip sonucu 11 adrese eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda K.B, M.Ş, M.B, B.Ö, A.G, İ.Y. ve H.T. yakalandı. Genişletilen operasyon kapsamında F.A, E.U. ve E.K. de gözaltına alındı.

Firari bir zanlının ise yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan ikisi yaşı küçük 10 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden K.B, M.Ş, M.B, B.Ö, H.T. F.A, E.U. ve E.K. tutuklandı, A.G. ve İ.Y. adli kontrol şartıyla salıverildi.

Şüphelilerin, başta "hırsızlık" olmak üzere "yağma", "tefecilik", "fuhşa aracılık etme", "uyuşturucu madde ticareti" gibi suçları işlediği belirlendi.

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