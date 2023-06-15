AK Parti Karabük Teşkilatından TBMM'deki milletvekillerine ziyaret

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KARABÜK (AA) - AK Parti Karabük İl Teşkilatı, TBMM'de AK Parti Karabük milletvekillerini ziyaret etti.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, İl Başkanı Ferhat Salt başkanlığında il yönetim kurulu üyelerinden oluşan heyet, 14 Mayıs'taki seçimlerde AK Parti Karabük Milletvekili seçilen Cem Şahin ve Ali Keskinkılıç'ı TBMM'de ziyaret etti.

Milletvekillerine yeni görevlerinde başarı temenni eden heyet, 28'inci yasama döneminin hayırlı olmasını diledi.

Şahin ve Keskinkılıç da ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Seçim sürecinde bizleri yalnız bırakmayan, gecesini gündüzüne katan, sabah akşam demeden her daim yanımızdan olan, desteklerini esirgemeyen teşkilatımıza, il yönetimimize teşekkür eder, ziyaretleri için birbirinden kıymetli teşkilat mensuplarımıza sonsuz şükranlarımızı sunarız." ifadelerini kullandı.

TBMM'den çıkacak her kararın Türkiye Yüzyılı yürüyüşünü güçlendireceğini aktaran Salt da "Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da birlik içerisinde Karabük'ümüz ve hemşehrilerimiz için çalışmaya devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.

Ziyaret sonunda heyet, milletvekillerine İslami motifli filografi tablosu hediye etti.

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