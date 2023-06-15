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Karabük Üniversitesinde geliştirilen yazılımla fizyoterapi eğlenceye dönüşecek

AA

Karabük Üniversitesinde geliştirilen yazılımla fizyoterapi eğlenceye dönüşecek

KARABÜK (AA) - Karabük Üniversitesinde (KBÜ) geliştirilen "Therapinno" isimli yazılım sayesinde fizik tedavi sürecinin hastalar için eğlenceli hale getirilmesi amaçlanıyor.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Mühendislik Fakültesi Tıp Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Hakan Yılmaz, KBÜ Teknoloji Geliştirme Bölgesi bünyesinde geliştirdiği yazılıma "Therapinno" adını verdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yılmaz, Therapinno'nun fizyoterapiyi eğlenceye dönüştürmeyi amaçlayan bir yazılım olduğunu belirtti.

Therapinno'nun, görüntü işleme ve yapay zeka teknikleriyle çalıştığını aktaran Yılmaz, şu bilgileri paylaştı:

"Eş zamanlı aldığımız görüntüden herhangi bir webcam veya standart kamera bizim için yeterli, özel herhangi bir donanıma ihtiyacımız yok. Aldığımız görüntüler üzerinden öncelikle vücudu tanıyoruz, daha sonrasında uzuvları analiz ediyoruz. Bu analiz ettiğimiz uzuvların açılarını belirleyerek fizyoterapistin belirlediği hareketlerin yapılıp yapılmadığını kontrol ediyoruz."

- Sırt, omuz ve boyun ağrılarını gidermeye yardımcı oluyor

Yılmaz, başlangıçta yazılımı çocuklar için düşündüklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Özellikle sıkıcı fizik tedavi süreçlerini daha eğlenceli hale getirme gibi bir amacımız vardı. Ancak sonrasında özellikle well being ofis diye bir kavram var; özellikle çalışanların rahatlığının ve sağlığının düşünüldüğü ofisler. Bu tarz ofislerde de kullanılabileceğini gördük. Yoğun şekilde masa başında çalışıyoruz, sırt, omuz, boyun ağrıları yaşıyoruz. Therapinno, bu problemleri de gidermeye yardımcı olabilecek uygulama. Yaklaşık 2-3 saat aralıklarla 5'er dakikalık oyunlar oynayarak bu şikayetlerimizi olabildiğince azaltabilme şansımız var."

Geliştirdikleri platformun mobil ve sanal asistanlarla birlikte kullanılan versiyonlarının olabileceğine işaret eden Yılmaz, yerli ürün olması halinde pazara gireceklerini bildirdi.

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