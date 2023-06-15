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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karabük'te çıkan yangında park halindeki traktör kullanılamaz hale geldi

AA

Karabük'te çıkan yangında park halindeki traktör kullanılamaz hale geldi

KARABÜK (AA) - Karabük'te çıkan yangında park halindeki traktör zarar gördü.

Kayabaşı Mahallesi Çayır Camisi yanındaki Yüksel Çetinkaya'ya ait odunlar henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı.

Alevler, odunların yakındaki traktör ile kabine de sıçradı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Karabük Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangında traktör ve kabin kullanılamaz hale geldi.

Çayır Camisi İmam Hatibi Yüksel Çetinkaya, gazetecilere, yangında traktörü, kabini ve odunlarının yandığını belirterek, "Bugün resmi izinliyim, yangında burada değildim. Yapacak bir şey yok, sağlık olsun." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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