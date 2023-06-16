Karabük Eskipazar OSB'nin altyapı ihalesi 11 Temmuz'da yapılacak

KARABÜK (AA) - AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Durmuş Ali Keskinkılıç, Eskipazar Metal ve Metal Ürünleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) altyapı ihalesinin 11 Temmuz'da yapılacağını bildirdi.

Şahin ve Keskinkılıç tarafından yapılan ortak yazılı açıklamada, Eskipazar OSB'nin Karabük'ün ekonomik kalkınmasına büyük bir ivme kazandıracağı belirtildi.

Açıklamada, Şahin ve Keskinkılıç'ın girişimleri ve takibi sonunda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü tarafından Eskipazar Metal ve Metal Ürünleri İhtisas OSB'nin, yol, yağmur suyu, içme suyu, kanalizasyon, elektrik ve Telekom altyapı şebekesi altyapı yapım işinin ihalesi 11 Temmuz'da yapılacağı kaydedildi.

Organize sanayi bölgesinin Karabük'ün istihdamı, kalkınması, büyümesi ve refahı için çok önemli olduğu vurgulanan açıklamada, "Göreve başlar başlamaz ilk işimiz sanayi bölgemizin bir an önce faaliyete geçmesi için gerekli adımlar atmak oldu. Yaptığımız görüşmeler ve girişimler sonucunda bölgenin altyapı ihalesinin ilana çıkmasını sağladık. Altyapı ihalesinin yapılacak olması, bölge için önemli bir dönüm noktası olacaktır. Bu proje, istihdam yaratma, ekonomiyi canlandırma ve bölgenin gelişimine katkı sağlama konusunda büyük bir potansiyele sahiptir. Amacımız bir an önce altyapıyı hazır hale getirip müteşebbisleri davet etmek. Ne yapacağımızı iyi planladık ve hızla plan dahilinde ilerliyoruz. İlk etapta 47 firmaya ön tahsis yapılmıştı, şu an sayı 62'ye çıktı. Daha da talep olacaktır. Bu bölge bir an önce faaliyete geçerek ilimize katkı sağlayacak." ifadelerine yer verildi.

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