Adıyaman'dan Karabük'e gelen depremzede öğrenci okul birincisi oldu

KARABÜK (AA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından Adıyaman'dan ailesiyle Karabük'e gelen ortaokul öğrencisi Yusuf Kağan Alphan, Safranbolu ilçesindeki okulunu birincilikle bitirdi.

Ebru ile Murat Alphan çiftinin 14 yaşındaki oğlu Yusuf Kağan, Kanuni Ortaokulu'nu okul birincisi olarak bitirmenin gururunu yaşadı. Alphan, takdir belgesi ile karnesini Kaymakam Şaban Arda Yazıcı'nın elinden aldı.

Okulda düzenlenen törende konuşan Yazıcı, ilçede 11 bin 222 öğrencinin karne heyecanı yaşadığını söyledi.

İlçedeki okullarda depremzede öğrencilerin de bulunduğunu belirten Yazıcı, "Bugün aramızda depremzede öğrencilerimiz de vardı. Adıyaman'da 2 ay görev yapmıştım. Orada da bir depremzede ailemizle tanışmıştım. O depremzede ailemizin gururu yavrumuz Yusuf Kağan'ımız da bugün burada yanımızda. Sağ olsun Yusuf Kağan'ımız başarılarıyla bizleri gururlandırdı. Okulumuzu birincilikle bitirdi." diye konuştu.

Yusuf Kağan Alphan da okulu birinci olarak bitirdiği için çok mutlu olduğunu kaydetti.

Depreme rağmen çalışma azminden vazgeçmediğini anlatan Yusuf Kağan, "İçimde güçlü bir çalışma isteği var. Azmim çok fazla, hiç yılmadım. Depremden sonra burada ev tuttuk. Daha sonra ailem bana kendi odamı hazırladı. Çalışmalarıma devam ettim. Gelecekte yazılım mühendisi olmak istiyorum. Selçuk Bayraktar gibi olmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

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