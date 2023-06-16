Karabük'te ambulans ekiplerine ileri sürüş teknikleri eğitimi verildi

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KARABÜK (AA) - Karabük İl Ambulans Servisinde görevli ekiplere ileri sürüş teknikleri eğitimi verildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Acil Sağlık Hizmetleri Eğitim Programı kapsamında İl Ambulans Servisi Başhekimliği Eğitim Birimi tarafından kentte acil sağlık hizmeti sunan çalışanlara yönelik "Ambulans Sürüş Teknikleri Eğitimi" (ASTE) düzenlendi.

100. Yıl Mahallesi Kültür Merkezi yanındaki pistte gerçekleştirilen eğitimin sonunda İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı ve İl Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Turhan Sarıcı tarafından personele "katılım belgeleri", eğitmenlere de "teşekkür belgeleri" verildi.

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