Lavanta tarlaları Safranbolu'nun turizm potansiyeline katkı sağlıyor

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KARABÜK (AA) - UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde lavanta tarlaları, ziyaretçilere mor renkli çiçekler açanlar arasında gezinti yapma imkanı sunuyor.

İlçede, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce oluşturulan "ova" ve "orman" ile bazı çiftçiler tarafından toplam 170 dönüm alanda lavanta yetiştiriliyor.

İlkbahar aylarında ekilen lavanta yaz aylarında çiçek açıyor.

Lavantanın yetiştirildiği tarlaları görmek için ilçeye gelen yerli ve yabancı turistler, güzel görüntü ve mis kokular eşliğinde gezmenin tadını çıkarıyor.

Tarihi ilçedeki lavanta tarlaları, misafirleri için doğal stüdyo işlevi de görüyor.

- "Lavanta tarlalarıyla ilçede yeni bir turizm destinasyonu oluşturmayı hedefliyoruz"

Safranbolu Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, AA muhabirine, ilçedeki lavanta tarlalarını hem ekonomiye hem de turizme kazandırmak istediklerini söyledi.

Lavanta tarlalarıyla ilçede yeni bir turizm destinasyonu oluşturmayı hedeflediklerini belirten Yazıcı, "Lavanta tarlaları yabancı misafirlerimizin daha çok dikkatini çekiyor. Hollanda'daki lale bahçeleri gibi lavanta bahçelerini turizme kazandırmak istiyoruz." dedi.

Yazıcı, tarlalara gelen turistlerin güzel vakit geçireceğini sözlerine ekledi.





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