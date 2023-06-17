Karabük Tarım ve Orman Müdürü Ayvalık'tan ziyaret

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KARABÜK (AA) - Karabük Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, Safranbolu Tarım ve Orman Müdürü olarak atanan Mehmet Akgül'ü ziyaret etti.

Sohbet ortamında geçen ziyarette Ayvalık, göreve başlayan Akgül'e yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulunarak çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Daha önce İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde Çayır, Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürü olarak görev yapan Akgül, "Kontrol Sizde", "Ata Tohumu Ata Toprağında", "Lavanta Kokulu Safran", "Markalaşma Yolunda Safran", "Seracılık" ve diğer sosyal projelerde proje yöneticiliği yaptı.

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