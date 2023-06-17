Safranbolu'da sıra dışı dekoruyla dikkati çeken restorana ödül

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KARABÜK (AA) - UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yatak yayı ve çamaşır makinesi tamburlarından avizeleri, çatal ve kaşıktan yapılmış insan formundaki bibloları ve nostaljik Taksim tramvayıyla müşterilerinin ilgisini çeken restorana ödül verildi.

Restoranın işletmecisi Gültekin Burhan, yaklaşık 4 yıl önce açtığı iş yerini ağırlıklı olarak geri dönüşüm malzemeleriyle dekore etti.

Kentteki hurdacıları gezen Burhan, temin ettiği yatak yayı ve çamaşır makinesi tamburundan avizeler ve çatal kaşıktan yaptığı biblolarla farklı tarzda bir restoran oluşturdu.

Taksim'deki tramvayın bire bir ölçü ve formunda mutfak yapan Burhan, iş yerinin dekorasyonuyla ilgi görüyor.

Burhan'a, Uluslararası İş Kadınları Derneği tarafından başarı ödülü verildi.



Gültekin Burhan, gazetecilere, ödüle layık görülmekten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Kendisini Safranbolu'nun gönüllü turizm elçisi gibi gördüğünü belirten Burhan, "Restoranın yüzde 95'ini el emeğiyle yaptım. Burada sadece masa ve sandalyeleri hazır aldım. 45 günde tramvay yaptım. Yatak yayından avize yaptım. Çatal kaşıktan biblolar yaptım. Birçok obje var." diye konuştu.

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