Karabük'te meydana gelen trafik kazalarında 3 kişi yaralandı

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KARABÜK (AA) - Karabük'ün Eskipazar ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

E.Y. yönetimindeki 34 EGF 574 plakalı otomobil, Eskipazar-Mengen yolunda yaklaşık 10 metrelik şarampole devrildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık, jandarma ve AFAD ekiplerince araçtan çıkarılan yaralı sürücü E.Y. ile yanındaki N.Y, hastaneye kaldırıldı.



Karabük-Ankara kara yolu Mermer Mahallesi yakınlarında meydana gelen diğer kazada ise M.B. idaresindeki 35 AJ 9594 plakalı hafif ticari araç, yol kenarındaki bariyere çarptı.

Savrularak boş arazide duran araçtaki yolcu F.B. yaralandı.

Sağlık ekiplerince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan F.B'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

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