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Enkazdan kurtarılma videolarını gördüğü "Şans"ı Hatay'dan alıp evine getirdi

AA

Enkazdan kurtarılma videolarını gördüğü "Şans"ı Hatay'dan alıp evine getirdi

KARABÜK (AA) - ORHAN KUZU - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Hatay'da, yıkılan binanın enkazından kurtarılan "Şans" adlı köpek, Karabük'te yaşayan hayvansever Yalçın Açıkgöz tarafından sahiplenildi.

Hatay'da Çin aslanı cinsi köpek "Şans" ve sahipleri depremde enkaz altında kaldı.

"Şans"ın enkazda kaldığını Hayvan Hakları Federasyonunun (HAYTAP) paylaştığı videodan gören 37 yaşındaki hayvansever esnaf Yalçın Açıkgöz, köpeği kurtarmak ve sahiplenmek için Hatay'a gitti.

Sahiplerinin hayatını kaybettiği enkazdan 3 gün sonra ekiplerce kurtarılan Şans'ın bakımını üstlenen Açıkgöz, tedavi sürecinin ardından köpekle Karabük'e geldi.

Bir süre önce aynı cins köpeğini kaybeden Açıkgöz, teselli bulduğu "Şans"ı bir an olsun yanından ayırmıyor.

Evli olan ancak henüz çocuğu bulunmayan Açıkgöz, köpeğe evladı gibi bakıyor.

- "Çok mutluyuz"

Karabük Hayvanseverler ve Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği Üyesi Yalçın Açıkgöz, AA muhabirine, hayvanları çok sevdiğini söyledi.

Hayvan sevgisinin ailesinden geldiğini belirten Açıkgöz, "Daha önce Çin aslanı cinsi köpeğim vardı. Onu kanserden kaybettik. Deprem zamanında HAYTAP videolarında enkazda gördüm Şans'ı. Hemen almaya karar verdim, dayanamadım." dedi.

Açıkgöz, deprem bölgesinde ekiplerin enkaz altında kalan insanları ve hayvanları kurtarmak için canla başla çalıştığını anlatarak, Şans'ın da üç gün sonra enkazdan çıkarıldığını kaydetti.

Devletin, HAYTAP'ın ve Bursa'daki özel hayvan hastanesinin, köpeğin tedavisiyle ilgilendiğini aktaran Açıkgöz, gerekli prosedürlerin tamamlanmasının ardından hayvanı sahiplendiğini belirtti.

Açıkgöz, Şans ile aralarında güçlü bir sevgi bağı oluştuğuna değinerek, "O gün bugündür beraberiz. Çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Depremden hayvanların da etkilendiğine işaret eden Açıkgöz, Şans'ın da zaman zaman binalara girmekten çekindiğini kaydetti.

Açıkgöz, "Buradan herkese sesleniyorum. Satın almayın, sahiplenin. Her Eve Bir Pati Derneğimiz var. Orada daha yüzlerce canımız var. İstediğiniz her cins köpeği oradan bulabilirsiniz." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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