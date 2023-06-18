AK Parti Karabük milletvekilleri Şahin ve Keskinkılıç, Safranbolu'da temaslarda bulundu

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KARABÜK (AA) - AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Durmuş Ali Keskinkılıç, Safranbolu ilçesinde çeşitli temaslarda bulundu.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt, Safranbolu İlçe Başkanı Muhammet Yasin Aydın ve partililerle Esentepe Mahallesi'ndeki Tarım Kredi Kooperatifi marketi açılışına katılan milletvekilleri, daha sonra Karayolları ve DSİ ile ilgili yetkililerle toplantı yaptı.

Yapılan ve planlanan çalışmaların değerlendirildiği toplantının ardından tarihi çarşıya geçen milletvekilleri, esnaf ziyareti yaptı, vatandaşlarla ve turistlerle sohbet etti.

Şahin ve Keskinkılıç, buldukları her fırsatta kente gelip çalışmaları yakından takip edeceklerini belirterek, vatandaşlarla hep iç içe olacaklarını kaydetti.

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