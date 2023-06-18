Karabük'te evde düşerek yaralanan yaşlı kadın ekiplerce hastaneye kaldırıldı

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KARABÜK (AA) - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, yalnız yaşadığı evde düşerek yaralanan 84 yaşındaki kadın, kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.



Yeni Mahalle Fulya Sokak'ta apartmanın üçüncü katındaki dairede yalnız yaşayan Nejla Açıkgöz, düşerek yaralandı.

Ağrıları nedeniyle hareket edemeyen Açıkgöz, telefonla yakınlarından yardım istedi. Kapı kilitli olduğu için eve giremeyen yakınları, hemen itfaiyeye haber verdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen Safranbolu Belediyesi itfaiye ekipleri, merdivenli araç yardımıyla balkondan eve girdi. Açıkgöz, kapının açılmasıyla eve giren sağlık ekiplerince kentteki özel hastaneye kaldırıldı.

Açıkgöz'ün yakınları, ekiplere teşekkür etti.

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