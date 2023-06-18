Karabük'te bir kişi yalnız yaşadığı evde ölü bulundu

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KARABÜK (AA) - Karabük'te bir süredir kendisinden haber alınamayan kişi, yalnız yaşadığı evin balkonunda ölü bulundu.



Alınan bilgiye göre, 5000 Evler Cumhuriyet Mahallesi 52 Nolu Sokak'ta bulunan 4 katlı apartmanın giriş katında oturan Ayhan Demirkan'dan (43) 3 gündür haber alamayan yakınları, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, evin kapalı balkonunda Demirkan'ın cesediyle karşılaştı.

Demirkan'ın cesedi, incelemelerin ardından otopsi için Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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