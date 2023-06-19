Karabük merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan 13 şüpheliden 3'ü tutuklandı

Astrologlara göre en uyumsuz burçlar!

Emekli maaş ve ikramiyelerinin ödeme tarihi belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KARABÜK (AA) - Karabük merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheliden 3'ü cezaevine gönderildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda, TEM Daire Başkanlığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığınca FETÖ mensuplarının yurt dışına firarlarını organize ettiği tespit edilen zanlılara yönelik operasyon düzenlendi.

Karabük, Zonguldak, Edirne ve İstanbul'da belirlenen adreslere eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda 13 şüpheli yakalandı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan zanlılardan 4'ü salıverilirken, adliyeye sevk edilenlerden A.Y, A.T ve O.A. tutuklandı, 6 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ekipler, 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.