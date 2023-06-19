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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karabük'te silahlı kavgada iki kişi yaralandı

AA

Karabük'te silahlı kavgada iki kişi yaralandı

KARABÜK (AA) - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde çıkan silahlı kavgada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

İddiaya göre, Tarihi Çarşı'da Ö.A.G, F.G. ve B.G'nin bir eve doğru pompalı tüfekle ateş etmesi sonucu yoldan geçen Y.E. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Safranbolu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Daha sonra aralarında husumet olduğu öğrenilen S.C.E'yi kovalayan söz konusu 3 kişinin, Hüseyin Kapucu Parkı mevkisinde ateş etmesi sonucu sağ bacağından yaralanan S.C.E. Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Olaylara ilişkin soruşturma başlatan polis ekipleri, şüphelilerden 2'sini yakaladı, 1 şüpheli aranıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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