Karabük'ten kısa kısa

KARABÜK (AA) - Karabük Valisi Fuat Gürel'in koordinesinde düzenlenen kan bağışı kampanyasına valilik personeli katıldı.
Kızılay Şube Başkanlığınca Valilik Fuaye Alanı'nda açılan standı ziyaret eden Vali Gürel, kanın acil değil sürekli bir ihtiyaç olduğunu belirterek, kampanyaya destek veren mesai arkadaşlarına teşekkür etti.
- Başkan Köse, çocuklarla domates ve biber fidesi dikti
Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Nazmiye Yeşilyurt Gündüz Çocuk Bakımevindeki çocuklarla kreşin bahçesine domates ve biber fidesi dikti.
Çevre bilincinin çocuk yaşlarda kazandırmanın büyük önem taşıdığını belirten Köse, "Bizler de çocuklarımızın daha temiz havada büyümeleri için hem ağaçlandırma çalışmalarına devam edeceğiz, hem de kendi üretimimiz olan çeşitli sebzeleri çok daha organik ortamlarda yetiştirerek geleceğe taşıyacağız." ifadelerini kullandı.
- Sözen ve Kelleci'den Cumayanı taş ocağında inceleme
İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şerafettin Kelleci, Cumayanı taş ocağında incelemelerde bulundu.
Başkan Sözen, yaptığı açıklamada, sabit konkasör ile asfalt öncesi alt yapı çalışmalarında kullanılmak üzere malzeme üretiminin devam edildiğini bildirdi.
Haziran ayında toplamda 14 bin 500 ton malzeme üretildiğini aktaran Köse, çalışmalarda kendi kaynaklarını kullanmalarının avantajıyla köylere daha fazla hizmet götürme imkanı bulduklarını kaydetti.
- Tırla otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
Karabük'te otomobille tırın çarpıştığı kazada yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
H.M. idaresindeki 78 AJ 374 plaka sayılı otomobil, 5000 Evler Bahçelievler Mahallesi'nde T.D. yönetimindeki 16 AJD 328 plakalı tırla çarpıştı.
Kazada yaralanan otomobildeki yolcu A.M. sağlık ekiplerince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.