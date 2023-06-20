Karabük'te otomobilin çarptığı yaya yaralandı

KARABÜK (AA) - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı yaya hastaneye kaldırıldı.
H.Ö. yönetimindeki 78 DA 530 plakalı otomobil, Yeni Mahalle Adnan Menderes Bulvarı dolmuş durakları önünde yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan T.Ö.'ye çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yere savrulan T.Ö. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Safranbolu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan T.Ö'nün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.