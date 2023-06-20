Karabük'te gençlere 16 branşta ücretsiz spor eğitimi verilecek

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KARABÜK (AA) - Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce yaz döneminde gençlere 16 branşta ücretsiz spor eğitimi verilecek.

İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uzman antrenörler eşliğinde özellikle çocukların ve gençlerin fiziksel, zihinsel gelişimleri ile sosyalleşmelerine katkı sağlayan, yeteneklerini ortaya çıkarmak amacıyla sunulan Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Okulları projesi kapsamında atletizm, basketbol, badminton, boks, cimnastik, eskrim, futbol, güreş, halter, hentbol, judo, masa tenisi, tekvando, tenis, voleybol, yüzme branşlarında ücretsiz spor yapma imkanı bulacak.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadyumu toplantı salonunda antrenörlerle yaptığı değerlendirme toplantısında, Bakanlığın çizdiği hedef doğrultusunda bu yaz 10 bin genci sporla buluşturmayı istediklerini belirtti.

Sporun tabana yayılması, başarılı sporcuların kulüplere ve milli takımlara kazandırılması amacıyla uzman antrenörler aracılığıyla çalışmalara devam ettiklerini anlatan Güven, "GSB Hep Yanında sloganıyla 16 branşta 70 antrenörümüzle bu yaz hareketli geçecek. Çocuklarımızın gelişimi ve geleceği için onları muhakkak spora yönlendirmeliyiz." ifadesini kullandı.

Toplantıya, Spor Hizmetleri Müdürü İsmail Özcan, şube müdürleri Lokman Mollaoğulları, Serdar Ali Osman Sevim, Safranbolu Gençlik ve Spor İlçe Müdür Vekili Özgür Özkan ve antrenörler katıldı.

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