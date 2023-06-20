Karabük'te bir binanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü

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KARABÜK (AA) - Karabük'te bir binanın çatı katında çıkan yangın hasara neden oldu.

Yeni Mahalle Akif Sokak'ta 2 katlı binanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevleri fark eden mahalle sakinleri, durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen Karabük Belediyesi itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Yangın çatı katında hasara yol açtı.

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