Karabük'te zincirleme trafik kazasında 4'ü çocuk 10 kişi yaralandı

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KARABÜK (AA) - Karabük'ün Eskipazar ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan 10 kişi tedavi altına alındı.

N.P. yönetimindeki 34 EKA 864 plakalı hafif ticari araç, D-100 kara yolu Kemikli Rampası mevkiinde, yolda kontrolden çıkıp yan dönen S.G. idaresindeki 28 K 5471 plakalı tıra çarptı. Olayda arkadan gelip duramayan F.Y'nin kullandığı 28 AG 324 plakalı otomobilin N.P. yönetimindeki hafif ticari araca çarpması sonrası U.S'nin kullandığı 34 BTC 956 plakalı otomobil de F.Y. idaresindeki otomobile çarptı.

Kazada, sürücü U.S. ve araçlarda bulunan B.P, B.N.P. (11), Y.P, B.P, D.K.Y, Z.B.Y. (9), E.B.Y. (4), F.S. ve B.N.S. (10) yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle trafik akışının bir süre aksaması sebebiyle yolda araç kuyruğu oluştu.



Ulaşım, kazaya karışan araçların yoldan çekilmesinin ardından normale döndü.

Kaza anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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