Karabük'te kaçak içki operasyonunda 1 zanlı tutuklandı

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KARABÜK (AA) - Karabük'te düzenlenen kaçak içki operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında 3 ay süren teknik ve fiziki takip sonucu belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramada, farklı markalarda gümrük kaçağı 100 viski, 203 boş viski şişesi, çok sayıda viski kapağı ve jelatini ile 3 litre el yapımı viski ve 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi, zanlılar M.K. ve R.S. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.K. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, R.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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