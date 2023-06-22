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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Karabük'te konuştu:

AA

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Karabük'te konuştu:

KARABÜK (AA) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, yerel seçimlerde 14 Mayıs'taki çıtayı çok daha yukarı taşıyıp büyük başarılara ulaşacaklarını söyledi.

Karabük'te Yenişehir Mahallesi'ndeki Büyük Kulüp'te köy muhtarları, teşkilat mensupları ve gazetecilerle kahvaltı programında bir araya gelen Erbakan, burada yaptığı konuşmada, Türk milletinin her zamanki gibi milli ve manevi değerlerine sahip çıkarak 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde doğru tercihte bulunduğunu aktardı.

Partilerinin Cumhurbaşkanı seçimlerinin sonucu üzerinde belirleyici etkiye sahip olduğunu ifade eden Erbakan, "Yüzde 3'e yakın oy oranı, 1 milyon 529 bin oy ve 5 milletvekilini kendi seçmeniyle alnının teriyle kendi listelerinden Meclis'e göndermeyi başarmıştır. Bazı partilerin yaptığı gibi başka partilerin listesinden, başka partilerin oyuyla, seçmeniyle, gücüyle değil; kendi listesiyle, seçmeniyle, alnının teriyle bu sonucu ilk girmiş olduğu seçimde elde etmesi son derece önemli olaydır. Bu sebeple öncelikle aziz milletimize bu teveccühü, bu desteği bizlere gösterdikleri için teşekkür ediyoruz." şeklinde konuştu.

Geçmiş yıllarda milli görüşün merhum Necmettin Erbakan liderliğindeki seçim başarıları bulunduğunu belirten Erbakan, şöyle devam etti:

"1991 seçimlerinde Refah Partisi bu sene bizim yaptığımız gibi bir ittifakla Meclis'e girdi. Bir sonra yapılan 1995 seçimlerinde de Refah Partisi birinci parti oldu ve Erbakan hocamız başbakan oldu. Şimdi biz de diyoruz ki yeni dönemde de bu sefer yine aynısı olacak. 2023'te milli görüşü, Yeniden Refah Partimizi Meclis'e taşıdık. Bir sonraki genel seçimlerde 2028'de de iktidara taşıyacağız inşallah. Tabii milli görüşün Meclis'te olması son derece önemli olaydır. Neden? Çünkü milli görüş demek, 'halka hizmet, Hakk'a hizmettir' anlayışına sahip olmak demek. Milli görüş, önce millet anlayışına sahip olmak demek. Mazlumların, ezilenlerin, gariplerin derdiyle dertlenmek demek. Milli görüş demek, siyaseti ibadet olarak yapmak demektir. Milli görüş demek, makam ve rakam için değil, Allah rızası için siyaset yapmak demektir."

- "Milli görüş demek, önce ahlak ve maneviyat demek"

TBMM'de yapacakları iki önemli iş olduğunu anlatan Erbakan, "Bir tanesi ülkemizin manevi kalkınmasını temin etmek için çalışmak. İkincisi de maddi kalkınmayı temin etmek için çalışmadır. Manevi kalkınma neden önemli? Milli görüş demek, önce ahlak ve maneviyat demek." ifadesini kullandı.

Erbakan, maddi kalkınmanın da sağlanması gerektiğini dile getirerek, Türk milletinin yaşadığı sıkıntılara, geçim derdine rağmen "Bu ülke yeniden 28 Şubat'ın karanlıklarına dönmesin, LGBT'ciler, din düşmanları, ateistler, komünistler, PKK uzantıları bu ülkede iktidar olmasın" diye seçimlerde çok önemli tercih yaptığını kaydetti.

Önümüzdeki yıl yapılacak yerel seçimlere de değinen Erbakan, sözlerini şöyle tamamladı:

"İnşallah özellikle Karabük gibi ciddi oy oranına ulaştığımız illerimizde yerel seçimlere yönelik çalışmalarımız da büyük önem arz ediyor. Şimdiden kollarımızı sıvayıp seferberlik halinde teşkilatlarımız yerel seçimlerin hazırlıklarına başlayacak. Şurada 9 ay zaman kaldı. Canla başla birlik beraberlik içerisinde teşkilat modeline uygun çalışmayla inşallah yerel seçimlerde 14 Mayıs'taki çıtayı çok daha yukarı taşıyacağız, çok daha büyük başarılara inşallah ulaşacağız."

Erbakan, programın ardından Ankara Caddesi'nde esnaf ziyaretinde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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