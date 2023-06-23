Karabük'te bir otelin mutfağında çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karabük'te bir otelin mutfağında çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi

AA

Karabük'te bir otelin mutfağında çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi

KARABÜK (AA) - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir otelin mutfağında çıkan yangında dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Yeni Mahalle Posta Sokak'taki bir otelin mutfağında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanların yükseldiğini fark eden çalışanların durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Safranbolu Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın söndürüldü.

Yangında dumandan etkilenen 2 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Karabük'te minibüsün refüjdeki reklam panosuna çarpması güvenlik kamerasında
YEREL HABERLER Karabük'te minibüsün refüjdeki reklam panosuna ...
Karabük'te devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Karabük'te devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Karabük'te konuştu:
YEREL HABERLER Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, ...
Erbakan: Borç aldığın müddetçe faizden kurtulmak mümkün olmaz (2)
YEREL HABERLER Erbakan: Borç aldığın müddetçe faizden kurtulmak ...
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Karabük'te konuştu:
YEREL HABERLER Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, ...
Erbakan: Borç aldığın müddetçe faizden kurtulmak mümkün olmaz
YEREL HABERLER Erbakan: Borç aldığın müddetçe faizden kurtulmak ...
Karabük'te kaçak içki operasyonunda 1 zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Karabük'te kaçak içki operasyonunda 1 zanlı ...
Karabük'te kaçak içki operasyonunda 2 zanlı yakalandı
YEREL HABERLER Karabük'te kaçak içki operasyonunda 2 zanlı yakalandı
Karabük'te zincirleme kaza: 10 yaralı
YEREL HABERLER Karabük'te zincirleme kaza: 10 yaralı
Karabük'te zincirleme trafik kazasında 4'ü çocuk 10 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Karabük'te zincirleme trafik kazasında 4'ü çocuk 10 ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.