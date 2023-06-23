Karabük'te 2 otomobilin ters yönde ilerlemesi cep telefonu kamerasıyla görüntülendi

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KARABÜK (AA) - Karabük'te 2 otomobilin ters yönde ilerlemesi cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.



Zonguldak Caddesi'nde 2 otomobil, Soğuksu Mahallesi istikametine doğru ters yönde ilerledi.

Bir süre ters yönde giden ve tek şeride düşen alt geçidi de kullanan sürücüler, trafik güvenliğini tehlikeye düşürdü.

Sürücülerin tehlikeli yolculuğu, başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Görüntüyü izleyen trafik ekiplerinin, sürücüleri tespit etmek için çalışma başlattığı öğrenildi.

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