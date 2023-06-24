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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Safranbolu'da bayram tatili hareketliliği

AA

Safranbolu'da bayram tatili hareketliliği

KARABÜK (AA) - UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan tarihi evleri ile ünlü Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla ziyaretçi yoğunluğu oluştu.

Kurban Bayramı tatilini geçirmek için ilçeye gelen turistler, tarihi çarşının Arnavut kaldırımlı sokaklarındaki müzeleri ve 6-8 odalı konakları gezdi.

Kafelerde, restoranlarda yöresel lezzetleri tadan ziyaretçiler, lokum ve hediyelik eşya dükkanlarına da alışveriş yaptı.

Safranbolu Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, AA muhabirine, bayram tatili ve hafta sonunun birleşmesinin, ilçede hareketliliğe neden olduğunu söyledi.

Bayram için gerekli bütün tedbirlerin alındığını belirten Yazıcı, "İlçemizde 9 günlük bayram tatili hareketliliği bugün itibariyle başladı. Misafirlerimiz gelmeye başladı. Rezervasyonlarımız yüzde 100'lere ulaştı. Konuklarımızın iyi bir bayram tatili geçirebilmesi için her türlü önlem ve tedbir alındı." diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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