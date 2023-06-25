Safranbolu lokumunda Kurban Bayramı mesaisi

Kurban Bayramı için hafif bir lezzet! Ustası sırrını paylaştı

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KARABÜK (AA) - UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan 3 bin yıllık geçmişe sahip Karabük'ün Safranbolu ilçesinde lokum üreticileri, Kurban Bayramı'nda ağızları tatlandırmak için mesai yapıyor.

Türk kent kültürünün bozulmadan gelen en önemli yapı taşlarından tarihi konakların tasvir edildiği ambalajlarla üretilen lokumlar, safranlı başta olmak üzere damla sakızlı, fındıklı, güllü, çifte kavrulmuş, çikolatalı, sade ve fıstıklı gibi 50 çeşitte müşterilere sunuluyor.

Farklı lezzet ve dokusuyla talep gören Safranbolu lokumu, ilçede coğrafi işaret tescil belgesi bulunan firmalar tarafından üretiliyor. 9 günlük Kurban Bayramı tatili boyunca yaklaşık 100 ton lokumun tüketiciye ulaştırılması hedefleniyor.

İlçeyle özdeşleşen gıda, ilaç, kozmetik, boya gibi birçok alanda kullanıldığından "mucize bitki" olarak nitelendirilen safrandan da üretilen lokum, bayram boyunca her sokak başına üretici ve satışını yapan esnaf tarafından misafirlere ikram ediliyor.

- "Yoğunluk 9 güne yayılacak"

İlçede üçüncü kuşak lokum üreticisi Erdinç Sezer, AA muhabirine, "Safranbolu lokumu, içinde herhangi bir katkı ve koruyucu madde içermemesinden dolayı geleneksel ve doğal." dedi.

Safranbolu lokumunu diğerlerinden ayıran en önemli özelliğinin boğazı yakmaması olduğunu anlatan Sezer, üretim çeşitlerinin her geçen gün arttığını söyledi.

Bayramın yoğun geçeceğini ve buna göre üretim yaptıklarını belirten Sezer, "Safranbolu son yıllarda tercih edilen önemli nokta haline geldi. Bu bayramda 9 gün tatil olması bizim için avantaj. Yoğunluk 9 güne yayılacak. Büyükşehirlerde yaşayan hemşehrilerimizin de hem tatil hem de kurban kesimi için memleketlerine geleceğini biliyoruz." diye konuştu.

Sezer, bayramlarda artık çikolata yerine lokumun tercih edildiğini dile getirdi.

Gıda teknikeri Tuğba Ulusoy Ataman, Safranbolu lokumunun tercih edilmesinin sebebinin yapılış şekli olduğunu anlatarak, safranlı, fındıklı, sade, güllü, çerezli ve çifte kavrulmuş gibi birçok çeşidinin olduğunu kaydetti.

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