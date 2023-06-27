Kurban Bayramı öncesi trafik denetimi yapıldı

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KARABÜK AA) - Kurban Bayramı öncesi Vali Fuat Gürel'in katılımıyla trafik denetimi gerçekleştirildi, vatandaşlara lokum ikram edildi.

"Bu Yolda Size Çok Güveniyoruz" temasıyla yapılan kontrollerde Vali Gürel, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar ve İl Jandarma Komutanı Garip Gümüş, Karabük-Zonguldak kara yolundaki jandarma yol kontrol noktasını ziyaret ederek denetimlere katıldı.

Ekiplerce durdurulan araçlarda seyahat edenlere emniyet kemeri takmaları konusunda uyarılarda bulunan Vali Gürel, yolculara lokum ikram etti. Gürel ayrıca çocuklara kırmızı düdük hediye etti.

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