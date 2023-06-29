Karabük'te bayramlaşma programı düzenlendi

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KARABÜK (AA) - Karabük Valiliğince Kurban Bayramı bayramlaşma programı düzenlendi.

Polisevindeki programda Vali Fuat Gürel, katılımcıların bayramını kutladı.

Etkinliğe, AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Ali Keskinkılıç, CHP Milletvekili Cevdet Akay, Belediye Başkanı Rafet Vergili, İl Jandarma Komutanı Albay Garip Gümüş, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit, siyasi partilerin il başkanları, daire amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.



Bayramlaşma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ndeki çalışanlar ziyaret edildi.

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