Karabük'te seyir halindeki yolcu otobüsünde çıkan yangın söndürüldü

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KARABÜK (AA) - Karabük'te seyir halindeki otobüste çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kastamonu'dan İstanbul'a giden Hamit A. idaresindeki 34 LNZ 202 plakalı yolcu otobüsünün il çıkışında motor kısmından alevler yükseldi.

İçinde yolcu olmayan otobüsün sürücüsü, durumu fark ederek itfaiye ekiplerine haber verdi.

Çevredekilerin ve olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangında otobüsün motor kısmı hasar gördü.

Yangın anı diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.





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